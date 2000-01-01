17.01 21:31 MIGnews.com

Полиция допросила Яира Нетаниягу по "делу 1000"

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Днем во вторник, 17 января, старший сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу дал показания в рамках расследования так называемого "дела 1000" – о получении его отцом выгоды от ряда предпринимателей. Чтобы пообщаться со следователями специального подразделения "Лахав 433", Яир Нетаниягу прибыл в их штаб-квартиру в Лоде.Напомним, что следователи этого дела изучают вероятность того, что голливудский кинопродюсер Арнон Милчен годами "одаривал" семейство Нетаниягу сигарами и шампанским.Перед ним с похожей целью в штаб-квартиру "Лахав 433" приходили редактор газеты "Исраэль Хайом" Амос Регев. Его допрашивали на счет вероятных связей премьер-министра с владельцем издания Нони Мозесом.После допросов комиссар полиции Рони Альшейх заверил, что до окончания расследования осталось совсем немного времени."Мы работаем так быстро, как только можем. Нас никто не отвлекает", - заявил он.Напомним, что ранее на этой неделе полиция допрашивала супругу главы правительства Сару Нетаниягу, после беседы с которой правоохранители пожаловались на ее агрессивное поведение на допросе.Кроме того, днем ранее 2-й телеканал ИТВ опубликовал часть аудиозаписей телефонных разговоров между Нони Мозесом и Биньямином Нетаниягу.