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Суд Германии не запретил партию ультраправых маргиналов | Фото: Thinkstock17.01 20:00   MIGnews.com

Суд Германии не запретил партию ультраправых маргиналов

Конституционный суд ФРГ в Карлсруэ вновь отклонил иск Бундесрата с требованием запретить ультраправую Национал-демократическую партию Германии (НДПГ). Судья счел, что для такого решение было недостаточно оснований.

Характеризуя деятельность партии, суд согласился, что ее программа направлена против мирного демократического общества, отметив, что программа НДПГ "не предусматривает уважения к достоинству человека и несовместима с принципами демократии".

Однако обратили в суде внимание и на тот факт, что в настоящий момент нет предпосылок для успеха заявленных программных действий НДПГ, разрешив дальнейшее существование партии в виде группки отщепенцев.

Процесс о запрете ультраправой НДПГ по ходатайству Бундесрата рассматривался еще в марте 2016 года, когда немецкий парламент назвал партию расистской, антисемитской и близкой по духу к национал-социализму.
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