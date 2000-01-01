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Йехуда Глик и Шаррен Хаскель посетят инаугурацию Трампа 17.01 16:59   MIGnews.com

Йехуда Глик и Шарен Хаскель посетят инаугурацию Трампа

Едва ли не впервые церемонию инаугурации американского президента планируют посетить обыкновенные израильские депутаты. Так, свое участие в торжественной церемонии, которая состоится уже в ближайшую пятницу в Вашингтоне, подтвердили члены "Ликуда" в Кнессете Йехуда Глик и Шарен Хаскель.

Стоит отметить, что они оба являются уроженцами Северной Америки, но если Глик родился в американском Нью-Йорке, то Хаскель – в канадском Торонто. Несмотря на это, они оба росли в Израиле – семья Йехуды Глика репатриировалась, когда ему было 8 лет, а Хаскель стала репатрианткой в годовалом возрасте.

Напомним, как уже сообщалось, другими израильскими гостями на инаугурации республиканца Дональда Трампа станут лидеры поселенцев – мэр Маале-Адумим Бенни Касриэль, председатель совета поселенцев ЙеШа, мэр Эфрата Одед Ревиви и глава регионального совета Самарии Йоси Даган. Все они также являются членами "Ликуда".

Эксперты называют присутствие на инаугурации такой делегации из Израиля настоящей беспрецедентностью.
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