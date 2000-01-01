18.01 10:34 MIGnews.com

Президент Молдавии назвал преимущества ЕАЭС перед ЕС

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Молдавии выгоднее сотрудничать с союзами, учитывающими мнение небольших стран, считает президент Игорь Додон.Как передает РИА Новости, об этом он заявил по итогам переговоров с председателем коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном.По словам главы Молдавии, в Евросоюзе часто крупные государства принимают решения самостоятельно, а маленькие страны должны эти решения выполнять.По мнению Додона, такому небольшому государству, как Молдавия выгоднее участвовать там, где их мнение учитывается.В июне 2014 года Молдавия подписала с ЕС соглашение об ассоциации и свободной торговле. По соглашению она должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.После этого отношения между официальным Кишиневом и Москвой ухудшились. Россия ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции, опасаясь реэкспорта товаров из Евросоюза через эту страну.