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Додон назвал преимущества ЕАЭС перед ЕС 18.01 10:34   MIGnews.com

Президент Молдавии назвал преимущества ЕАЭС перед ЕС

Молдавии выгоднее сотрудничать с союзами, учитывающими мнение небольших стран, считает президент Игорь Додон.

Как передает РИА Новости, об этом он заявил по итогам переговоров с председателем коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном.

По словам главы Молдавии, в Евросоюзе часто крупные государства принимают решения самостоятельно, а маленькие страны должны эти решения выполнять.
По мнению Додона, такому небольшому государству, как Молдавия выгоднее участвовать там, где их мнение учитывается.

В июне 2014 года Молдавия подписала с ЕС соглашение об ассоциации и свободной торговле. По соглашению она должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

После этого отношения между официальным Кишиневом и Москвой ухудшились. Россия ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции, опасаясь реэкспорта товаров из Евросоюза через эту страну.
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