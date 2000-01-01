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Мэй рассказала о будущем Британии и ЕС после Brexit 17.01 17:13   MIGnews.com

Мэй рассказала о будущем Британии и ЕС после Brexit

Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза вынесут на голосование в обеих палатах парламента. Об этом сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй.

В ходе выступления в Лондоне она заявила, что после выхода из ЕС Британия установит контроль над иммиграцией из европейских стран. По ее словам, контролируемая иммиграция может принести пользу бизнесу.

При этом, отметила Мэй, Brexit не означает отказа от ценностей, которые Лондон разделяет с другими европейскими странами. Лондон продолжит выполнять обязательства перед европейскими партнерами, заверила она.

Также премьер добавила, что хотела бы после Brexit "максимумально убрать барьеры, мешающие торговле".

Выход из состава ЕС означает, что Великобритании придется отказаться от единого рынка ЕС, приводит слова Мэй Reuters. Однако она пообещала реализовать «новое, смелое и амбициозное соглашение по свободной торговле» и выразила надежду на развитие свободных торговых отношений с ЕС.

Кроме того, Мэй заверила, что после выхода из ЕС Великобритания продолжит придерживаться санкционной политики в отношении России, а также будет делиться информацией с разведкой европейских государств.
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