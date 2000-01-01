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17.01 16:31   MIGnews.com

Бразилия одобрила назначение Йоси Шелли послом Израиля

Бразильское правительство приняло назначение Йоси Шелли послом Израиля в этом латиноамериканском государстве. Таким образом, пришло к своему логическому завершению полуторагодовое трение вокруг израильского посольства.

Напомним, что предыдущая кандидатура премьер-министра Биньямина Нетаниягу, исполняющего обязанности, среди всего прочего, также и главы МИДа, была негативно воспринята экс-президентом Дилмой Русефф. Она отказывалась принимать в качестве руководителя диппредствительства экс-главу совета еврейских общин Иудеи и Самарии Дани Даяна, который в марте прошлого года стал генеральным консулом Израиля в Нью-Йорке. Да и самой ей вскоре объявили импичмент.

В своем опубликованном заявлении министерство иностранных дел прогнозирует, что с назначением "ликундника" и бывшего гендиректора Почтового управления Шелли послом началась новая эпоха израильско-бразильских отношений.

Кроме того, Еврейское государство ожидает усиления торгово-экономических связей с седьмой по величине экономикой мира.
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