Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Франция поддержала мирные переговоры по Сирии в Астане | Фото: Thinkstock17.01 14:54   MIGnews.com

Франция поддержала мирные переговоры по Сирии в Астане

Франция заявила во вторник, 17 января, что она поддерживает цели укрепления общенационального соглашения о прекращении огня в Сирии на предложенных переговорах в столице Казахстана, Астане, которые пройдут в конце этого месяца, но отметила, что на переговорах должно присутствовать более широкое и авторитетное представительство со стороны оппозиции.

Министр иностранных дел Жан-Марк Эро сообщил своему турецкому коллеге, что Париж "подтвердил свою поддержку заявленных целей ... и настаивал на важности большего и надежного присутствия оппозиции", как сказал пресс-секретарь МИД Ромен Надаль в ежедневном брифинге.

Он добавил, что переговоры должны должны пройти в рамках резолюции 2254 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Женевского коммюнике, ведущего к политическому переходу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:05
Юноши бросали патроны в костер: один убит, один тяжело ранен
14:31
ХАМАС назвал Парижскую конференцию "абсурдной"
14:17
Бухрис признал вину
14:05
Президент Польши почтил память подполковника Йони Нетаниягу
13:50
"Хизбалла" нашла израильский беспилотник
13:18
Иракский спецназ отвоевал всю восточную часть Мосула
13:17
Гигантский аллигатор гуляет по Флориде
13:05
Тоннели на шоссе №1: От Тель-Авива до Иерусалима за 35 минут  
12:49
Зарплата директора Музея Израиля - миллионы долларов  
12:43
МИД РФ: Мы рассчитываем на диалог с администрацией Трампа
12:26
Египет через год достигнет энергетической независимости
12:10
Число жертв крушения Boeing под Бишкеком выросло до 38
11:58
Ципи Ливни: "Нетаниягу не должен больше быть премьером"
11:35
Поиск самолета Malaysia Airlines MH370 не увенчался успехом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus