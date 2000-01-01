17.01 14:54 MIGnews.com

Франция поддержала мирные переговоры по Сирии в Астане

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Франция заявила во вторник, 17 января, что она поддерживает цели укрепления общенационального соглашения о прекращении огня в Сирии на предложенных переговорах в столице Казахстана, Астане, которые пройдут в конце этого месяца, но отметила, что на переговорах должно присутствовать более широкое и авторитетное представительство со стороны оппозиции.Министр иностранных дел Жан-Марк Эро сообщил своему турецкому коллеге, что Париж "подтвердил свою поддержку заявленных целей ... и настаивал на важности большего и надежного присутствия оппозиции", как сказал пресс-секретарь МИД Ромен Надаль в ежедневном брифинге.Он добавил, что переговоры должны должны пройти в рамках резолюции 2254 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Женевского коммюнике, ведущего к политическому переходу.