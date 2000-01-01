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ХАМАС назвал Парижскую конференцию `абсурдной` | Фото: Thinkstock17.01 14:31   MIGnews.com

ХАМАС назвал Парижскую конференцию "абсурдной"

Террористическая группировка ХАМАС отвергла результаты Парижской конференции, назвав саммит "абсурдным", как сообщает AFP.

"Парижская конференция - возвращение к абсурдному переговорному подходу, который дал легитимность сионистскому образованию на палестинской земле",- сказал пресс-секретарь ХАМАСа Фаузи Бархум в своем заявлении.

Бархум призвал различные палестинские арабские фракции объединиться для разработки "национальной стратегии", ориентированной на "сопротивление в защиту нашего народа».

На конференции в Париже приняли участие представители около 70 стран, которые позже выпустили совместное заявление в поддержку независимого Палестинского государства в рамках соглашения с Израилем.

Декларация по итогам конференции предостерегает Израиль и ПА от "односторонних шагов", которые могут поставить под угрозу создание двух государств, но не включает никаких серьезных механизмов правоприменения.

Представители Израиля и ПА не присутствовали на саммите, который был поддержан ПА. Израиль выступил против проведения саммита, настаивая на том, что единственный путь к достижению мира - прямые переговоры.

В то время как ХАМАС открыто призывает к уничтожению Израиля и отвергает любые переговоры, Аббас выбрал иной подход. Он говорит Западу, что он является мирным партнером для Израиля, в то время как его арабские телеканалы и социальные страницы СМИ поощряют палестинских арабов проводить теракты против израильтян.
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