Германия: "борьба с ненавистью" и цензура интернета
Власти Германии принудили социальную платформу facebook приступить к осуществлению программы частичной фильтрации контента.
Цензура интернета осуществляется под лозунгами "борьбы с фальшивыми новостями" и "пропагандой ненависти". Власти также опасаются "российского вмешательства" в выборы, которые должны состояться осенью этого года.
Политики федеративной республики выражают крайнюю озабоченность распространением "фальшивых новостей". Они предлагают ввести штрафы для социальных сетей, не удаляющих посты, которые представляются им оскорбительными и опасными, в то время как канцлер Германии Ангела Меркель предупредила население о возможном российском вмешательстве посредством пропаганды и кибератак.
Томас Опперман, глава фракции социал-демократической партии в бундестаге призвал ввести для штрафы в размере полмиллиона евро для тех социальных платформ, на которых появляются фальшивые новости.
Пресс-представитель facebook заявил корреспонденту Financial Times подтвердил планы платформы внедрить "инструменты сверки фактов" и в других странах: "В настоящий момент фокус нашего внимания - Германия, но мы определенно думаем , какие страны станут следующими, где еще мы применим эти инструменты".
В заявлении facebook говорится: "Мы очень тщательно работаем над решением данной проблемы. Наше внимание концентрируется на распределении фальшивых тревожных сообщений, генерируемых спаммерами. Мы также используем инструменты, разработанные другими компаниями для того, чтобы предоставить объективный, непредвзятый обзор новостей".
Facebook избрал "независимый коллектив журналистских расследований" с пугающим названием Correctiv в качестве проверяющей организации, задачей которой будет "отсечь прибыли для сайтов, генерирующих фальшивые новости"
Министр юстиции Хейко Маас заявил, что facebook следует регулировать как германское СМИ. В этом случае, платформа будет нести ответственность за любые публикуемые на ней посты. Маас также намерен учредить специальное бюро, задачей которого будет борьба с фальшивыми новостями.
Маас поддерживает идею штрафов для социальных платформ. Кроме того, он требует, чтобы компании удаляли весь "оскорбительный контент" в течение 24 часов с момента поступления жалобы, а также публиковали отчеты о той скорости, с которой удаляются "ненавистнические" комментарии и посты. Подробно с идеями Мааса можно ознакомиться в материале "Ненавистный контент. Федеральный министр юстиции, доносительство, штрафы и стукачи".