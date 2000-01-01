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Бухрис признал вину 17.01 14:17   MIGnews.com

Бухрис признал вину

Генерал Офек Бухрис прибыл на военную базу Кирия в Тель-Авиве, где состоялось заседание военного трибунала по его делу.

Трибунал должен утвердить сделку Бухриса с обвинением. Согласно условиям сделки, Бухрис признает себя виновным в запрещенных отношениях с подчиненной. Взамен его приговаривают к условному заключению и понижают в чине до полковника.

Бухрис в суде заявил: “Я беру на себя ответственность за все мои действия, описанные в обвинительном заключении. Я служил моей стране более двух десятилетий. Я продолжу служить стране в любой роли и в любом месте, которое найду”.

В суде в качестве свидетеля выступили генерал Ави Мизрахи, бывший командующий центральным округом. Он рассказал о том, как Бухрис, проявив героизм, спас ему жизнь во время войны в Ливане. Мизраихи заявил: “Я думаю, что то, что Бухриса вынудили уйти в отставку - большая потеря для ЦАХАЛа”.

Суд должен вынести приговор по делу Бухриса 2 февраля.
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