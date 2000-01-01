17.01 14:05 MIGnews.com
Президент Польши почтил память подполковника Йони Нетаниягу
Президент Польши Анджей Дуда, находящийся с визитом в Израиле, возложил утром во вторник, 17 января, венок на могилу подполковника Йони Нетаниягу.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сопровождал президента Польши, выразившего желание почтить память Йони Нетанияу и возложить венок к могиле, расположенной на горе Герцля в Иерусалиме.
Президент Дуда рассказал, что знаком с историей Йони, и добавил, что погибший был героем для всего человечества.
Также президент Польши положил на могилу Йони камень, который специально привез с собой из района Варшавского гетто в Польше.
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