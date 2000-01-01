17.01 12:43 MIGnews.com

МИД РФ: Мы рассчитываем на диалог с администрацией Трампа

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Россия рассчитывает на диалог с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросам стратегической стабильности, в том числе, по вопросам ядерного оружия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 17 января.Сергей Лавров добавил журналистам, что такой диалог может охватывать гиперзвуковое оружие, противоракетный щит США в Европе, космическое оружие и ядерные испытания.Глава МИД РФ также отметил, что Россия готова встретиться с администрацией Дональда Трампа, чтобы обсудить эти вопросы после того, как избранный президент США вступит в должность после инаугурации в пятницу, 20 января.