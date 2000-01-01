МИД РФ: Мы рассчитываем на диалог с администрацией Трампа
Россия рассчитывает на диалог с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросам стратегической стабильности, в том числе, по вопросам ядерного оружия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 17 января.
Сергей Лавров добавил журналистам, что такой диалог может охватывать гиперзвуковое оружие, противоракетный щит США в Европе, космическое оружие и ядерные испытания.
Глава МИД РФ также отметил, что Россия готова встретиться с администрацией Дональда Трампа, чтобы обсудить эти вопросы после того, как избранный президент США вступит в должность после инаугурации в пятницу, 20 января.