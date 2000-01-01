Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr 17.01 12:43   MIGnews.com

МИД РФ: Мы рассчитываем на диалог с администрацией Трампа

Россия рассчитывает на диалог с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросам стратегической стабильности, в том числе, по вопросам ядерного оружия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 17 января.

Сергей Лавров добавил журналистам, что такой диалог может охватывать гиперзвуковое оружие, противоракетный щит США в Европе, космическое оружие и ядерные испытания.

Глава МИД РФ также отметил, что Россия готова встретиться с администрацией Дональда Трампа, чтобы обсудить эти вопросы после того, как избранный президент США вступит в должность после инаугурации в пятницу, 20 января.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:18
Иракский спецназ отвоевал всю восточную часть Мосула
13:17
Гигантский аллигатор гуляет по Флориде
13:05
Тоннели на шоссе №1: От Тель-Авива до Иерусалима за 35 минут  
12:49
Зарплата директора Музея Израиля - миллионы долларов  
12:26
Египет через год достигнет энергетической независимости
12:10
Число жертв крушения Boeing под Бишкеком выросло до 38
11:58
Ципи Ливни: "Нетаниягу не должен больше быть премьером"
11:35
Поиск самолета Malaysia Airlines MH370 не увенчался успехом
11:20
Несмотря ни на что: цены на недвижимость продолжают расти
11:06
Гатаса подозревают в мошенничестве и подделке
10:55
Лапид: Скандалы Нетаниягу отвлекают от важных тем
10:52
Исполнитель новогоднего теракта в Стамбуле признал вину
10:47
Астана готова к переговорам по Сирии
10:31
Ле Пен признает Крым российским в случае победы на выборах
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus