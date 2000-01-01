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flickr 17.01 11:58   MIGnews.com

Ципи Ливни: "Нетаниягу не должен больше быть премьером"

Депутат Кнессета от оппозиции Ципи Ливни ("Сионистский лагерь") заявила во вторник, 17 января, что Биньямин Нетаниягу больше не должен быть премьер-министром Израиля.

Обращаясь к израильскому радио, бывший министр юстиции обвинила премьер-министра Израиля в неспособности представить платформу в настоящий момент правящей партии "Ликуд", а лишь представлении исключительно своих собственных интересов.

"Премьер-министр занят своими личными интересами и живет за счет восхитительных преимуществ других. Он оставил без внимания общественность и "Ликуд"", - заявила Ципи Ливни радиостанции.
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