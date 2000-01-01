17.01 10:55 MIGnews.com

Лапид: Расследования в отношении Нетаниягу захватили страну

пресс-служба фракции "Еш Атид"



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Депутат Кнессета Яир Лапид прокомментировал во вторник, 17 января, расследования в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, заявив, что важные дела отошли на задний план."Расследования в отношении премьер-министра полностью захватили страну, а то, что на самом деле важно, отошло на задний план: Парижская конференция, судьба жителей Амоны, передача оружия Хезболле, работа системы здравоохранения – все стало второстепенным. И это в корне неправильно.Презумпция невиновности распространяется на главу правительства так же, как и на любого другого гражданина страны. Пока не доказано обратное, он невиновен. И мы должны об этом помнить.Я понимаю, что все требует времени: полиция должна завершить расследование, а юридический советник правительства и прокуратора изучить все материалы.Но даже с учетом этого, нельзя, чтобы процесс затянулся. Нужно управлять страной, у нас много настоящих проблем и мы не можем себе позволить премьер-министра, который проводит большую часть времени со своими адвокатами и следователями, а не с членами кабинета министров. Юридический советник правительства должен это учитывать.Нужно приложить все усилия для скорейшего завершения расследования. Это важно как с юридической, так и общественной точек зрения. Наша жизнь не должна зависеть от секретных записей и СМИ, которые выставлены на продажу. Свободная пресса, даже если она раздражает, является основой демократии.Самая большая опасность для страны, это когда граждане начинают говорить, что так уж у нас повелось: все вокруг погрязли в коррупции, все преследуют свои интересы и все заключают подозрительные сделки. Нет, не все. Мы не такие. В политике, в СМИ есть неподкупные, принципиальные люди, которым не все равно. И именно такие люди должны управлять государством", - заявил сегодня на заседании парламентской фракции лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.