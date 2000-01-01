"Правительство закроет офисы ХАМАСа, Хизбаллы и любой другой исламской группировки, обозначенной Соединенными Штатами, как террористическая, поскольку Судан не имеет никакого отношения к ним, и интересы страны превыше всего", – сказал источник на условиях анонимности.
По его словам, группировки скрывали свое присутствие в последние несколько лет, но Судан не потерпит их на своей территории. Уточняется, что изгнание ХАМАСа и "Хизбаллы" должно убедить правительство Соединенных Штатов исключить Судан из списка государств-спонсоров терроризма.