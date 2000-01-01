Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Судан закроет офисы `Хизбаллы` и ХАМАС | Фото:16.12 15:20   MIGnews.com

Судан закроет офисы "Хизбаллы" и ХАМАСа

Переходное правительство Судана планирует закрыть офисы иностранных террористических организаций, таких как ХАМАС и "Хизбалла".

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Middle East Eye.

"Правительство закроет офисы ХАМАСа, Хизбаллы и любой другой исламской группировки, обозначенной Соединенными Штатами, как террористическая, поскольку Судан не имеет никакого отношения к ним, и интересы страны превыше всего", – сказал источник на условиях анонимности.

По его словам, группировки скрывали свое присутствие в последние несколько лет, но Судан не потерпит их на своей территории. Уточняется, что изгнание ХАМАСа и "Хизбаллы" должно убедить правительство Соединенных Штатов исключить Судан из списка государств-спонсоров терроризма.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:10
Израиль вошел в десятку самых могущественных стран мира
16:03
Турция направила военный беспилотник в Северный Кипр
15:59
Франция будет бороться с преступлениями на почве ненависти
15:37
Группа бедуинов избила студентов ешивы в Беэр-Шеве
15:30
Эрдоган угрожает США признать геноцид коренных американцев
15:10
Путин готовится к поездке в Израиль
15:00
Израиль начал экспорт природного газа в Египет
14:57
Бразилия на пути к перемещению посольства в Иерусалим
14:41
Историк-убийца Соколов пытается избежать наказания?
14:19
ПА останется без электричества из-за долгов
13:53
Турция не намерена отдаляться от НАТО
13:36
Бен-Гвир обратился к Перецу и Смотричу: довольно игр
13:00
Израиль и Черногория заключили многомилионную сделку
12:46
Кац: герои войны должны жить в достойных условиях
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus