16.12 08:15 MIGnews.com

Саар накинулся на Нетаниягу: шел на уступки Аббасу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Гидеон Саар, который борется за пост главы "Ликуд", заявил, что решение о создании двух государств с палестинцами является "иллюзией", и накинулся с критикой на премьер-министра.По его словам, Биньямин Нетаниягу все это время "шел на уступки Аббасу", передает The Times of Israel."Во всем мире говорят, что решение о двух государствах остается путем к урегулированию. На самом деле это решение не является таковым. Решение о двух государствах – иллюзия, которая уже проваливалась в течение 81 года", – сказал Саар.Он напомнил, что палестинцы не серьезно относятся к прекращению конфликта, а в серьез лишь учат своих детей ненавидеть и убивать евреев. А провал решения о двух государствах, в свою очередь, был продемонстрирован в течение десятилетий переговоров.Саар также сослался на речь Нетаниягу в университете имени Бар-Илана в 2009 году, в которой он поддержал создание палестинского государства. С тех пор премьер-министр говорил, что условий для государственности больше не существует."Политическое решение должно быть в форме автономии со связями с Королевством Иордания и экономическими альянсами с Палестинской автономией, Израилем и Иорданией. Между Иорданией и морем не будет никакого дополнительного независимого государства", – резюмировал Саар.