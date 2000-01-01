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Венесуэльцы хотят смены состава парламента, - Мадуро 16.12 19:50   MIGnews.com

Венесуэльцы хотят смены состава парламента, - Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что свыше 65% населения страны хотят сменить состав Национальной ассамблеи, парламента страны, большинство мест в котором принадлежит оппозиции.

Об этом он объявил в ходе выступления в Каракасе. Его речь транслировало государственное телевидение.

"Все опросы показывают, что более 65% венесуэльцев хотят выбрать новую Национальную ассамблею", - утверждает венесуэльский лидер, пишет TASS.

Мадуро подчеркнул, что выборы могут состояться "в любой день 2020 года". По конституции страны, выборы в республике должны пройти в новом 2020 году.


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