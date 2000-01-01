16.12 19:50 MIGnews.com
Венесуэльцы хотят смены состава парламента, - Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что свыше 65% населения страны хотят сменить состав Национальной ассамблеи, парламента страны, большинство мест в котором принадлежит оппозиции.
Об этом он объявил в ходе выступления в Каракасе. Его речь транслировало государственное телевидение.
"Все опросы показывают, что более 65% венесуэльцев хотят выбрать новую Национальную ассамблею", - утверждает венесуэльский лидер, пишет TASS
.
Мадуро подчеркнул, что выборы могут состояться "в любой день 2020 года". По конституции страны, выборы в республике должны пройти в новом 2020 году.
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