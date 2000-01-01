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Эрдоган угрожает США признать геноцид коренных американцев 16.12 15:30   MIGnews.com

Эрдоган угрожает США признать геноцид коренных американцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на признание сенатом США геноцида армянского населения Османской империи пригрозил признать геноцидом совершенные в период колонизации Америки массовые убийства коренного населения.

Сенат США единогласно проголосовал за принятие резолюции, согласно которой массовые убийства около 1,5 миллионов армян в Османской империи были признаны геноцидом. Об этом сообщает UrduPoint News.

"Мы должны противостоять вам, отвечая взаимностью на такие решения в парламенте. И мы будем это делать. Можем ли мы говорить об Америке, не упоминая индейцев? Это позорный момент в истории США", - сказал Эрдоган в ходе интервью новостному каналу Haber.

Правительство США признает 567 индийских наций в 33 штатах, в том числе 229 на Аляске. Соединенные Штаты отрицают, что коренное население Северной Америки подверглось геноциду даже в таких неоднозначных случаях, как резня в Санд-Крик и "долгая прогулка навахо".


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