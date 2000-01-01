Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:17.12 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Саар накинулся на Нетаниягу: шел на уступки Аббасу. Гидеон Саар, который борется за пост главы "Ликуд", заявил, что решение о создании двух государств с палестинцами является "иллюзией", и накинулся с критикой на премьер-министра.

Шарен Хаскель поддержала Саара. Депутат Кнессета от Ликуда Шарен Хаскель в воскресенье объявила о поддержке Гидеона Саара в битве с премьер-министром Биньямином Нетаниягу за руководство партией.

Араб, убивший семью Римель несся на скорости 170 км/ч. В израильской прессе опубликованы новые подробности тяжелой аварии на шоссе 443 у Гиват Зеев две недели назад.

Половина израильской молодежи не идет служить в ЦАХАЛ. Военный корреспондент радиостанции Галей ЦАХАЛа Цахи Дабуш опубликовал материал о статистике призыва в ЦАХАЛ.

Группа бедуинов избила студентов ешивы в Беэр-Шеве. Инцидент произошел в минувший вторник, 10 декабря примерно в 8:30 вечера. Студенты подверглись нападению в пиццерии, около их ешивы.

Израиль вошел в десятку самых могущественных стран мира. Уточняется, что на результат повлияла частота упоминания в новостных заголовках, внимание политиков, внешняя политика и военные бюджеты.

Грета Тунберг попалась на вранье. Грета Тунберг знатно оконфузилась во время своего путешествия по Германии. Экоактивистка рассказала в своем Twitter, что она путешествовала по Германии на полу поезда.

В Москве задержали 8 израильских бизнесменов. В Москве были задержаны восемь израильских бизнесменов в аэропорту на 12 часов, а затем депортированыобратно в Израиль, сообщает 12 канал.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:43
Инсайдеры показали дизайн нового Samsung Galaxy S11+
04:18
Беспорядки в Индии: количество жертв растет
02:40
Названы главные продукты-наркотики
01:31
Англичанам разрешили уходить в "похмельный отпуск"
23:09
Глава МВД Эстонии оскорбил финского премьера
22:20
Эрдоган угрожает закрыть 2 военные базы США
22:05
Премьер Венгрии намерен построить новую Центральную Европу
21:53
Netflix резко решил уволить дизайнера костюмов "Ведьмака"
21:45
Кохави прокомментировал фальсификацию статистики о харедим
21:19
В Москве задержали 8 израильских бизнесменов
21:00
Китай назвал изгнание дипломатов из США "ошибкой"
20:40
Саар: выбрать Нетаниягу значит выбрать лидера оппозиции
20:22
Рвота кашалота принесла тайцу состояние
20:15
США призвали КНДР ответить на предложение о переговорах
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus