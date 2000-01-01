17.12 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Саар накинулся на Нетаниягу: шел на уступки Аббасу
. Гидеон Саар, который борется за пост главы "Ликуд", заявил, что решение о создании двух государств с палестинцами является "иллюзией", и накинулся с критикой на премьер-министра.
Шарен Хаскель поддержала Саара
. Депутат Кнессета от Ликуда Шарен Хаскель в воскресенье объявила о поддержке Гидеона Саара в битве с премьер-министром Биньямином Нетаниягу за руководство партией.
Араб, убивший семью Римель несся на скорости 170 км/ч
. В израильской прессе опубликованы новые подробности тяжелой аварии на шоссе 443 у Гиват Зеев две недели назад.
Половина израильской молодежи не идет служить в ЦАХАЛ
. Военный корреспондент радиостанции Галей ЦАХАЛа Цахи Дабуш опубликовал материал о статистике призыва в ЦАХАЛ.
Группа бедуинов избила студентов ешивы в Беэр-Шеве
. Инцидент произошел в минувший вторник, 10 декабря примерно в 8:30 вечера. Студенты подверглись нападению в пиццерии, около их ешивы.
Израиль вошел в десятку самых могущественных стран мира
. Уточняется, что на результат повлияла частота упоминания в новостных заголовках, внимание политиков, внешняя политика и военные бюджеты.
Грета Тунберг попалась на вранье
. Грета Тунберг знатно оконфузилась во время своего путешествия по Германии. Экоактивистка рассказала в своем Twitter, что она путешествовала по Германии на полу поезда.
В Москве задержали 8 израильских бизнесменов
. В Москве были задержаны восемь израильских бизнесменов в аэропорту на 12 часов, а затем депортированыобратно в Израиль, сообщает 12 канал.
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