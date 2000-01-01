16.12 20:40 MIGnews.com

Саар: выбрать Нетаниягу значит выбрать лидера оппозиции

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Депутат "Ликуда" Гидеон Саар заявил, что у премьер-министра Биньямина Нетаниягу "нет шансов" победить на следующих выборах, выступая на своем предвыборном мероприятии для партийных праймериз. Он также подчеркнул, что боролся за "Ликуд" в течение десятилетий, и свою роль лидера переговоров в 2009 году, которые привели партию к власти."Никто не сделал больше, чем я, чтобы мы [Ликуд] выжили и вернулись к руководству, чтобы наше видение руководило страной. И никто не знает этого лучше, чем премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Нет никого, для кого я сделал больше, чем для Нетаниягу, и я не жалею об этом."Саар похвалил Нетаниягу за его достижения, говоря, что он поддерживал его, "даже когда он причинил мне вред. Потому что я всегда старался действовать в интересах страны. И это именно то, что мы делаем здесь сегодня."Тем не менее, он высказал "печальную правду" о том, что премьер-министр "заблокирован", и что он больше не победит на выборах."Любой понимает, что "Ликуд" не сможет сформировать правительство после выборов 2 марта.""Если ничего не изменится, мы очень близки к левому правительству, которое поставит под угрозу страну и все наши достижения. Это также заблокирует нас от реформирования системы правосудия, которая необходима", - сказал Саар.В его силах также вернут избирателей, которые ранее голосовали за партию Кулану и которые в настоящее время поддерживают НДИ Авигдора Либермана."Решение простое: выбор меня гарантирует дальнейшее лидерство "Ликуда" и новое правительство во главе с нами. Выбор Нетаниягу - выбор следующего лидера оппозиции. "Кахоль Лаван" надеются, что мы ничего не изменим. Им не нужно ничего, кроме Нетаниягу, возглавляющего "Ликуд"."