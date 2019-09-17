16.12 19:35 MIGnews.com

Заместитель мэра Хайфы: Харедим насилуют детей

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В израильской прессе продолжается публикация высказываний различных функционеров НДИ об ультраортодоксальных евреях.Портал Макор Ришон опубликовал высказывания заместителя мэра Хайфы, члена НДИ Лазаря Каплуна накануне сентябрьских выборов.Каплун написал: "90% светских служат в армии, тогда как религиозные мракобесы жрут, пьют, занимаются развратом с малолетними под прикрытием бога. Не надо путать верующих с зомбированными фанатиками. Никто не посягает на право каждого верить. И мы не дадим фанатам и мракобесам править этой страной. 17.09.19 все голосуем за Нди".От имени НДИ на публикацию Макор Ришон даны следующие комментарии: “Ответ господина Каплана дан на пост, призывающий избирателей вернуться в Россию. Он был написан без консультаций или указаний со стороны НДИ. Несмотря на то, что эти высказывания вырваны из контекста, они - отвратительны. Наша реакция передана господину Каплану”.