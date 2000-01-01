17.12 06:22 MIGnews.com

Бывшего премьер-министра Ливана выгнали с концерта

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Бывшему премьер-министра Ливана Фуада Синьору пришлось покинуть рождественский концерт в Американском университете в Бейруте из-за протестующих. В стране бушуют протесты с требованием прекращения правления политических элит, которых обвиняют в неправильном управлении и коррупции.Синьора, выпускник университета, сидел в первом ряду зала, когда зрители начали скандировать слова "революция". После этого премьер-министр поклонился и покинул зал с телохранителями."Как они смеют приходить на концерт, когда знают, что люди их ненавидят. Как они посмели?"- сказала Рейтер Тереза, учитель на пенсии. "Мы начали петь: революция, революция, Синьора ушел ...".Концерт устраивал композитор и пианист Гая Манукян. Позднее Синьора написал твит, в котором говорилось, что история докажет, что он всегда работал в интересах Ливана, хотя, возможно, допустил некоторые ошибки.До того, как стать премьер-министром с 2005 по 2008 год, Синьора долгое время был министром финансов. В прошлом месяце он был допрошен государственным прокурором о трате 11 миллиардов долларов во время того, как он занимал должность.По словам некоторых посетителей концерта, присутствие Синьоры, бывшего банкира и одной из богатых элит страны, показало равнодушие к страданиям многих людей. "Политики должны понимать, что они дистанцировались от людей", - сказал маэстро Баркев Таслакян, дирижер хора "Аль-Файхаа".Многие однако считают, что музыку и культура не должны сталкиваться с политикой, критикуя действия посетителей концерта в соцсетях.