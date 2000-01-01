16.12 19:10 MIGnews.com

В Тель-Авиве будут автоматически отключать электросамокаты

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Мэрия Тель-Авива ввела новый набор правил работы кооперативов электросамокатов, резко ограничивающий их деятельность.Новые правила введены после консультаций с ведомствами, ответственными за безопасность дорожного движения. Цель нововведений — "ограничение негативного воздействия малых электрических средств передвижения на общественное пространство, как относительно безопасности, так и общественного порядка".В Тель-Авиве насчитывается более 8 тысяч самокатов сдаваемых в аренду и несколько десятков тысяч - в частном пользовании.Мэрия вводит ограничения скорости движения электросамокатов в некоторых районах городе - не выше 15 км/ч (по сравнению с 25 км/ч, позволенными по закону). Подобные ограничения будут введены при езде вдоль променада Тель-Авива.В некоторых частях города езда на электросамокате будет запрещена вовсе, и транспортные средства будут автоматически отключаться при въезде на запрещенные территории посредством GPS. Так, например, будет запрещена езда по деревянным настилам на набережной порта Тель-Авива.Автоматическое отключение электросамокатов вводится с 1 февраля 2020 года.Мэрия потребовала, чтобы в течение ближайших двух недель компании по аренде электросамокатов оборудовали свои транспортные средства идентификационными номерами. Наличие номеров позволит гражданам сообщать в мэрию по телефону 106 о нарушителя, ездящих по тротуару.. Сообщения о нарушениях будут предаваться компаниям, которые сами будут наказывать нарушителей - например, блокировать доступ к самокатам после трех подобных сообщений.Мэрия также вводит требование обязательного ношения касок всеми лицами, использующими электросамокат. Коммерческим компаниям дан срок до 15 июня 2020 года разработать план осуществления этих мер. С 18 ноября в больницу Ихилов в Тель-Авиве поступили 288 человек, получивших ранения в результате ДТП, в которых замешаны электровелосипеды и электросамокаты. 15% получили ранения головы - этих травм можно было бы избежать, в случае если бы они были в касках. Только на прошлой неделе ранены получил 61 человек, одиннадцать из них госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии.Все описанные меры распространяются только на компании, действующие в городе - но не на частных владельцев. Для того, чтобы ввести подобные ограничения против них необходима инициатива министерства транспорта, которой никто не ждет до формирования нового правительства. Между тем, мэрия наняла еще 25 инспекторов задача которых - следить за электрическими самокатами и велосипедами. Их проблема в том, что на настоящий момент они не могут взимать штрафы за отсутствие шлема. Это может делать только полиция.