16.12 18:54 MIGnews.com

Борис Джонсон примет закон против BDS-движения

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Новое консервативное правительство в Великобритании примет закон, запрещающий государственным органам взаимодействовать с BDS-движением. Об этом заявил специальный посланник Великобритании по вопросам после Холокоста Эрик Пиклз на конференции Международного института стратегического диалога в Иерусалиме."BDS является антисемитским и должен рассматриваться как таковой", - сказал Пиклз, пояснив, что новый закон не позволит государственным органам работать с теми, кто поддерживает или взаимодействет с движением. Королева Елизавета II прочтет традиционную "речь королевы", которую подготовил для нее премьер-министр и его кабинет, в котором изложена повестка дня правительства на следующий год, - на открытии нового парламента в четверг.Британский новостной сайт под названием "i" сообщил, что Борис Джонсон включит закон о борьбе с BDS в свою речь.Этот шаг направлен на то, чтобы блокировать местные советы, контролируемые лейбористской партией, от использования средств налогоплательщиков для бойкота зарубежных стран, включая Израиль. Пиклз, который также является председателем Консервативных Друзей Израиля, заявил, что историческое поражение лейбористов на выборах на прошлой неделе показало, что британский народ отвергает антисемитизм."Антисемитизм - это атака на британский образ жизни и британскую идентичность", - сказал он. "Без наших еврейских граждан мы были бы меньшей нацией".