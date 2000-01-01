16.12 17:01 MIGnews.com

ЦАХАЛ приобрел новые тепловые прицелы на вооружение

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Elbit Systems объявляет о том, что две конфигурации семейства оружейных прицелов XACT вступили в оперативное использование Армией обороны Израиля, сообщает издание BulgarianMilitary.com. Компания выбрали для поставок тепловых прицелов для специальных операций ЦАХАЛа. В прошлом году Elbit Systems объявила о завершении поставок 4800 прицелов XACTth65 в Австралийскую армию.Прицелы XACT позволяют эффективно работать днем, ночью и в условиях плохой видимости, а также обладают цветным OLED-дисплеем с высоким разрешение и возможностями обработки изображений.XACT th64 обеспечивает распознавание целей транспортного средства с расстояния 1100 метров и распознавание человеческих целей с расстояния 600 метров, а XACT th65 с 1250 метров и 750 метров соотвественно. Оба прицела размещены в герметичном полностью погружаемом металлическом корпусе.Элад Ааронсон, генеральный директор подразделения Elbit Systems ISTAR, прокомментировал поставки: "С момента запуска своего продукта несколько лет назад системы XACT выбирались многочисленными клиентами. Семейство систем XACT является хорошим примером наших постоянных усилий по предоставлению технологий, которые повышают как эффективность миссии, так и безопасность."