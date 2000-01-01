16.12 14:03 MIGnews.com

Половина израильской молодежи не идет служить в ЦАХАЛ

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Военный корреспондент радиостанции Галей ЦАХАЛа Цахи Дабуш опубликовал материал о статистике призыва в ЦАХАЛ.По данным корреспондента, каждый второй юноша в Израиле в 2020 году не пойдет служить в армию. Половина юношей, родившихся в 2000 году не будет служить в армии. Через десять лет положение еще более ухудшится и большинство молодого мужского населения не будет служить - из-за роста арабского и ультраортодоксального секторов.Десять лет назад уровень призыва среди евреев и друзов составлял 71%. Сегодня призываются лишь 65%. Через десять лет эта цифра будет ниже 60%.Среди тех, кто призывается, и их родителей, распространяется впечатление о том, что служба в армии - “скрытый подоходный налог”, и что отслужившим положены материальные и другие бонусы.Одновременно происходит явный раскол внутри самой концепции армии. Солдаты - выходцы из престижных компьютерных подразделений и подразделений электронной войны немедленно по увольнении в запас получают зарплаты в хай-теке в десятки тысяч шекелей. Так, выходцы из элитного подразделения Мейтав получают на рынке зарплаты до 70 тысяч шекелей в месяц. Естественно, что подобная служба является настоящим магнитом для детей элиты.Конкуренция за право служить в этих подразделениях очень сильна - и попасть могут только люди с соответствующими выраженными способностями и подготовкой, и речь идет, как правило, о жителях центра страны. Периферия идет служить в “обычную” армию и не получает от службы ничего.Служба в армии сокращена до двух лет и восьми месяцев. В июле следующего года срок службы сократят до двух с половиной лет. Это давит на ЦАХАЛ. Армия вынуждена сокращать продолжительность и интенсивность курсов подготовки, и предпочитает брать людей, наиболее подготовленных к выполнению тех или иных задач. Речь идет, в первую очередь, о солдатах технологических подразделений. Прямым следствием как развития технологий, так и сокращения срока службы является то, что предположительно существующий принцип “равенства” во время прохождения службы все более превращается в фикцию.Профессор Игаль Леви, специалист по отношениям между армией и государством говорит: "Вы найдете в Голани куда больше выходцев из семей репатриантов - выходцев из бывшего Советского Союза, эфиопских евреев и мизрахим, в Десантной Бригаде - больше выходцев из семей среднего класса, но в 8200 - все очень гомогенно - светские, ашкенази, центр страны”.Несмотря на это, согласно опросам общественного мнения, 73% израильтян все еще верят в то, что ЦАХАЛ - “народная армия”.