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Путин готовится к поездке в Израиль 16.12 15:10   MIGnews.com

Путин готовится к поездке в Израиль

Президент России Владимир Путин готовится к поездке в Израиль. Сейчас визит прорабатывается, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет пресс-служба.

Говоря о том, планируется ли встреча президента с американским лидером в Израиле, Песков добавил, что российской стороне неизвестно, будет ли вообще там находиться президент США Дональд Трамп.

Песков заявил, что страна сохраняет свою инвестиционную привлекательность. При этом он отметил, что Владимир Путин не собирается на Давосский форум. Зато он планирует посетить Израиль. При этом Песков не стал называть дату поездки.


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