Израиль вошел в десятку самых могущественных стран мира
Израиль занял восьмое место среди самых могущественных государств мира в рейтинге, составленном одним из наиболее авторитетных политических изданий США U. S. News & World Report.
Уточняется, что на результат повлияла частота упоминания в новостных заголовках, внимание политиков, внешняя политика и военные бюджеты.
Так, список основывается на одинаково взвешенном среднем значении баллов по пяти признакам страны: лидер, экономическое влияние, политическое влияние, сильные международные альянсы и сильные военные.
Рейтинг, как обычно, возглавили США, которые обладают самой большой в мире экономикой и самым большим военным бюджетом, потратив более 610 миллиардов долларов на военную технику и персонал в 2017 году. Штаты тратят чуть более 35 млрд долларов на экономическую помощь и почти 15 миллиардов долларов на военную помощь два года назад.
Далее в списке расположены Россия и Китай. В число лидеров также вошли Германия, Великобритания, Франция и Япония. А Израиль и Саудовская Аравия - восьмое и девятое места - тратят на военные расходы более высокий процент своего ВВП, чем США.