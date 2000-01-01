16.12 12:46 MIGnews.com

Кац: герои войны должны жить в достойных условиях

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Министр иностранных дел Исраэль Кац поздравил тысячи ветеранов Второй мировой войны, репатриантов из бывшего СССР, в связи прогрессом в решении вопроса выплаты им пособий из России.Такое заявление он сделал в понедельник, 16 декабря."Речь идет о реализации президентского указа о пособии ветеранам Второй мировой войны (проживающих в Израиле). Это стало возможным в результате активных усилий руководства Израиля. Правительство Израиля продолжит делать все возможное, для того, чтобы наши герои жили в достойных условиях", – сказал Кац.Он поблагодарил президента России Владимира Путина и правительство России за это важное решение.