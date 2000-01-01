Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Кац: Бразилия – наш близкий друг и огромный потенциал | Фото:16.12 11:15   MIGnews.com

Кац: Бразилия – наш близкий друг и огромный потенциал

Министр иностранных дел Исраэль Кац приветствовал открытие Tоргово-экономического представительства Бразилии в Иерусалиме.

Он поблагодарил правительство страны и президента Жаира Болсонару за дружбу и историческое решение о переносе посольства в Иерусалим.

"Открытие Tоргово-экономического офиса и предстоящий перенос посольства Бразилии в Иерусалим в следующем году - это несомненно исторический момент в дружеских отношениях между нашими государствами. Это решение свидетельствует о лидерских качествах президента крупнейшей южноамериканской страны и напоминает нам о важной роли Бразилии в принятии решения о создании государства Израиль в ноябре 1947 года", – сказал Кац.

По его словам, президентом Генассамблеи ООН в момент голосования был посол Бразилии Освальдо Арния, который поддержал и способствовал принятию исторической резолюции.

"Я надеюсь, что перевод посольства Бразилии в Иерусалим в следующем году станет примером для других стран региона и всего мира, и приведет к переносу посольств всех государств в Иерусалим. У Бразилии самая крупная по масштабам экономика в Латинской Америке. Эта страна – не только наш близкий друг, но и представляет огромный экономический и коммерческий потенциал для Израиля. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы станем свидетелями продолжения роста товарооборота между странами на благо жителей Израиля и Бразилии", - отметил глава МИД.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:36
Ливан обвиняет Израиль и США в разжигании протестов
11:35
Новая ракетная система, от которой у России нет защиты
10:46
Машина врезалась в группу велосипедистов у Раананы
10:36
Трагедия в Гиват Зеев: отец семьи пришел в себя
10:01
"Без Нетаниягу потеряем десять мандатов"
09:33
Либерман рассказал о заговоре Ганца и харедим
09:30
В Кфар Касем убили пять членов одной семьи за год
09:12
Араб, убивший семью Римель несся на скорости 170 км/ч
09:00
ХАМАС: Израиль виноват в увеличении числа наркоманов в Газе
08:40
Шарен Хаскель поддержала Саара
08:15
Саар накинулся на Нетаниягу: шел на уступки Аббасу
08:13
Бней-Брак: отец умер от горя после потери сына
08:09
Два велосипедиста погибли в результате аварии в Ха Шарон
07:39
В Берлине вскрыли могилу Рейнхарда Гейдриха
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus