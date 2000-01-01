16.12 11:15 MIGnews.com

Кац: Бразилия – наш близкий друг и огромный потенциал

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Министр иностранных дел Исраэль Кац приветствовал открытие Tоргово-экономического представительства Бразилии в Иерусалиме.Он поблагодарил правительство страны и президента Жаира Болсонару за дружбу и историческое решение о переносе посольства в Иерусалим."Открытие Tоргово-экономического офиса и предстоящий перенос посольства Бразилии в Иерусалим в следующем году - это несомненно исторический момент в дружеских отношениях между нашими государствами. Это решение свидетельствует о лидерских качествах президента крупнейшей южноамериканской страны и напоминает нам о важной роли Бразилии в принятии решения о создании государства Израиль в ноябре 1947 года", – сказал Кац.По его словам, президентом Генассамблеи ООН в момент голосования был посол Бразилии Освальдо Арния, который поддержал и способствовал принятию исторической резолюции."Я надеюсь, что перевод посольства Бразилии в Иерусалим в следующем году станет примером для других стран региона и всего мира, и приведет к переносу посольств всех государств в Иерусалим. У Бразилии самая крупная по масштабам экономика в Латинской Америке. Эта страна – не только наш близкий друг, но и представляет огромный экономический и коммерческий потенциал для Израиля. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы станем свидетелями продолжения роста товарооборота между странами на благо жителей Израиля и Бразилии", - отметил глава МИД.