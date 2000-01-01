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Ливан обвиняет Израиль и США в разжигании протестов | Фото:16.12 11:36   MIGnews.com

Ливан обвиняет Израиль и США в разжигании протестов

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла и министр иностранных дел Ливана Аль-Хасан обвинили Израиль и Соединенные Штаты в поддержке протестов в Ливане.

В воскресенье напряжение возросло до максимума, поскольку демонстранты в этот раз вышли на улицы для борьбы с насилием со стороны полиции, передает The Jerusalem Post.

За день до этого сообщалось, что в результате столкновений с силами безопасности 54 человека были ранены, из них 36 – доставлены в больницу.

Аль-Хасан призвал протестующих сохранять бдительность в отношении "иностранных организаций, которые пытаются использовать протесты, чтобы причинить им вред".

"Иностранными лицами являются те, кто вызывает столкновения между демонстрантами и силами безопасности", – сказал Аль-Хасан.

Уточняется, что в районе Аккар на севере Ливана были подожжены два поля, принадлежащие двум основным политическим партиям. Демонстранты разбили окна офисов партии премьер-министра Саада Харири и президента Мишеля Ауна.


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