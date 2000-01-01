Украина попала в топ-40 могущественных государств мира
Украина оказалась на 39-м месте среди самых могущественных государств мира в рейтинге, составленном одним из наиболее авторитетных политических изданий США U. S. News & World Report.
При составлении рейтинга аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании учитывались такие факторы как экономика, вооруженные силы, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах.
На первом месте в рейтинге находятся Соединенные Штаты Америки, второе место составители отдали России, а третье - Китаю. В топ-10 списка также вошли Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.
Украина попала на 39 позицию рейтинга, опередив Финляндию, Грецию, Оман, Казахстан, Польшу, Португалию, Сербию, Чехию, Румынию, Венгрию, Болгарию и Хорватию.
Влиятельнее Украины, по мнению аналитиков, оказались Люксембург, Беларусь, Вьетнам, Южная Африка, Египет, Катар, Пакистан, Ирак, Иран.
На низших позициях рейтинга оказались Словакия, Словения и прибалтийские страны.