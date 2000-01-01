17.11 07:06 MIGnews.com

Чехи хотят "обезглавить" правительство: что случилось

The protests here at Letna park are getting started, in the shadow of #Prague Castle. Most of the space already looks filled, but people are still arriving. Protesters want PM Andrej #Babis to either lose his conflict of interest or resign. #VelvetRevolution #pred30lety pic.twitter.com/zbOXkAlyzy — Jonathan Crane (@jonathancrane5) 16 ноября 2019 г.

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В субботу, 16 ноября, несколько сотен тысяч чехов участвовали в акции протеста ассоциации "Миллион мгновений" против премьер-министра Андрея Бабиша в Праге.По словам организаторов, на демонстрации собралось около 250 тысяч человек, передает Idnes.Люди потребовали, чтобы Бабиш ушел в отставку до 31 декабря, если не отзовет министра юстиции и не избавится от холдинга "Агрофрерт". Иначе чехи соберутся на новых протестах в январе, проявят "креатив" и "прославят" Чехию на весь мир."Замечательно, что люди могут высказать свое мнение, и никто не преследует и не нападает на них. И это действительно замечательно, что у нас есть свободные и демократические выборы, где мы можем свободно выбирать своих представителей", - ответил Бабиш.