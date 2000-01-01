Чехи хотят "обезглавить" правительство: что случилось
В субботу, 16 ноября, несколько сотен тысяч чехов участвовали в акции протеста ассоциации "Миллион мгновений" против премьер-министра Андрея Бабиша в Праге.
По словам организаторов, на демонстрации собралось около 250 тысяч человек, передает Idnes.
Люди потребовали, чтобы Бабиш ушел в отставку до 31 декабря, если не отзовет министра юстиции и не избавится от холдинга "Агрофрерт". Иначе чехи соберутся на новых протестах в январе, проявят "креатив" и "прославят" Чехию на весь мир.
"Замечательно, что люди могут высказать свое мнение, и никто не преследует и не нападает на них. И это действительно замечательно, что у нас есть свободные и демократические выборы, где мы можем свободно выбирать своих представителей", - ответил Бабиш.