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Чехи хотят `обезглавить` правительство: что случилось | Фото:17.11 07:06   MIGnews.com

Чехи хотят "обезглавить" правительство: что случилось

В субботу, 16 ноября, несколько сотен тысяч чехов участвовали в акции протеста ассоциации "Миллион мгновений" против премьер-министра Андрея Бабиша в Праге.

По словам организаторов, на демонстрации собралось около 250 тысяч человек, передает Idnes.

Люди потребовали, чтобы Бабиш ушел в отставку до 31 декабря, если не отзовет министра юстиции и не избавится от холдинга "Агрофрерт". Иначе чехи соберутся на новых протестах в январе, проявят "креатив" и "прославят" Чехию на весь мир.

"Замечательно, что люди могут высказать свое мнение, и никто не преследует и не нападает на них. И это действительно замечательно, что у нас есть свободные и демократические выборы, где мы можем свободно выбирать своих представителей", - ответил Бабиш.





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