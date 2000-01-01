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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:17.11 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу: правительство меньшинства - катастрофа. "Новые выборы – это катастрофа, однако еще большей катастрофой станет правительство меньшинства, опирающееся на арабов".

Голландия восстановит забытые еврейские кладбища. Министр культуры Ингрид ван Энгельсховен объявила о финансировании на прошлой неделе в письме в нижнюю палату парламента.

Перец рассказал, как ликвидировать террористов Газы. По его словам, сектор Газа нужно демилитаризировать, создав коалицию, а жители этой территории смогут получить экономические преференции.

Синвар: тысячи ракет сравняют Израиль с землей. Руководитель ХАМАСа в секторе Газа Яхья Синвар пригрозил запустить тысячи ракет по городам Израиля, если конфликт обострится.

Экс-генерал: трусы, террористов надо убивать ежедневно. Бывший глава Южного командования ЦАХАЛ, экс-генерал Цвика Фогель назвал израильское правительство – "трусливым".

ЦАХАЛ разбомбил объекты ХАМАСА в ответ на обстрел Беэр-Шевы. В субботу, 16 ноября, боевые истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям террористов в ответ на очередные обстрелы.


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