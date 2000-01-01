17.11 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Нетаниягу: правительство меньшинства - катастрофа
. "Новые выборы – это катастрофа, однако еще большей катастрофой станет правительство меньшинства, опирающееся на арабов".
Голландия восстановит забытые еврейские кладбища
. Министр культуры Ингрид ван Энгельсховен объявила о финансировании на прошлой неделе в письме в нижнюю палату парламента.
Перец рассказал, как ликвидировать террористов Газы
. По его словам, сектор Газа нужно демилитаризировать, создав коалицию, а жители этой территории смогут получить экономические преференции.
Синвар: тысячи ракет сравняют Израиль с землей
. Руководитель ХАМАСа в секторе Газа Яхья Синвар пригрозил запустить тысячи ракет по городам Израиля, если конфликт обострится.
Экс-генерал: трусы, террористов надо убивать ежедневно
. Бывший глава Южного командования ЦАХАЛ, экс-генерал Цвика Фогель назвал израильское правительство – "трусливым".
ЦАХАЛ разбомбил объекты ХАМАСА в ответ на обстрел Беэр-Шевы
. В субботу, 16 ноября, боевые истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям террористов в ответ на очередные обстрелы.
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