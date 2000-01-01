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Король Иордании прибыл в анклав Цофар и помолился | Фото:16.11 21:43   MIGnews.com

Король Иордании прибыл в анклав Цофар и помолился

Король Иордании Абдалла II и его сын Хуссейн посетили анклав Цофар в субботу, 16 ноября, одну из двух территорий, которые раньше арендовал Израиль. Иордания отказалась продлевать срок аренды.

Двое в сопровождении начальника армии Иордании и других высокопоставленных офицеров провели молитву на месте. Они также были проинформированы об историческом и стратегическом значении территории.

После визита Абдулла написал в Твиттере: "Суверенитет Иордании над иорданской землей превыше всего". Этот визит последовал за поездкой Абдуллы и наследного принца Хусейна в понедельник в анклав Нахараим.


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