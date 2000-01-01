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Нетаниягу: правительство меньшинства - катастрофа | Фото:16.11 17:46   MIGnews.com

Нетаниягу: правительство меньшинства - катастрофа

В субботу, 16 ноября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с членами "Ликуда". Он сказал коллегам по фракции, что получил информацию о том, что глава "Кахоль Лаван" намерен привести к присяге правительство меньшинства, которое опирается на Обьединенный арабский список.

Нетаниягу призвал к воспрепятствованию этому плану. "Новые выборы – это катастрофа, однако еще большей катастрофой станет правительство меньшинства, опирающееся на арабов", - заметил Нетаниягу. "Мы обязаны блокировать это намерение Ганца, а если это не получится, то сформируем оппозицию, которая поведет за собой миллионы граждан."

Общественный вещатель "Кан" заявил, что в "Ликуде" решили обратиться к Бенни Ганцу, Моше Яалону и Габи Ашкенази, призывая вспомнить о том, что в недавнем прошлом все они стояли на страже безопасности страны и отказаться от этого плана.

Глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц должен встретиться с президентом Реувеном Ривлиным и сообщит ему о шагах по формированию правительства.


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