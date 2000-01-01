16.11 16:41 MIGnews.com

Голландия восстановит забытые еврейские кладбища

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Правительство Нидерландов выделило 2,76 миллиона долларов на содержание и восстановление еврейских кладбищ в стране. Министр культуры Ингрид ван Энгельсховен объявила о финансировании на прошлой неделе в письме в нижнюю палату парламента.Местная еврейская община на данный момент не в состоянии содержать могилы из-за численности общины. Менее 40 000 евреев выжили во время Холоста при населении около 140 000 человек и еще меньше вернулись в Нидерланды.Сегодня в Королевстве проживает около 45 000 евреев, в том числе более 5000 израильтян, по данным Организации еврейских общин в Нидерландах или NIK. Голландская еврейская община тратит свои ресурсы на поддержание большого количества коммунальной собственности."Еврейские кладбища часто являются единственным остатком голландско-еврейской культуры, которая была в значительной степени разрушена в 1940-1945 годах", - говорится в заявлении NIK о финансировании."Забытые кладбища будут обработаны в ближайшие пять лет с новым финансированием", пишет NIK. Организация заявила, что она "глубоко удовлетворена решением министра и министерства образования, культуры и науки решить проблему забытых еврейских захоронений".