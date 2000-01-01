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Хаменеи: мы не против евреев, мы против Израиля | Фото:16.11 15:21   MIGnews.com

Хаменеи: мы не против евреев, мы против Израиля

В пятницу, 15 ноября, верховный лидер Ирана заявил, что Исламская Республика не выступает против евреев, а только против "израильского режима" и государства Израиль, которое он назвал "навязанным государством". Аятолла Али Хаменеи пояснил, что будущее страны должно быть решено палестинскими арабами всех вероисповеданий, как иудеями, так и христианскими и мусульманскими.

"Отмена израильского режима ... не означает уничтожение еврейского народа; у нас с ним нет проблем", - заявил Хаменеи на встрече исламских стран в Тегеране, сообщает агентство AFP.

Это означает "отмену навязанного режима и государства, чтобы палестинский народ, будь то мусульманин, христианин или еврей… выбрал свое собственное правительство и вытеснил бандитов, как (Биньямин) Нетаниягу", добавил он.

"Мы не антисемиты. Евреи живут в полной безопасности в нашей стране. Мы только поддерживаем народ Палестины и его независимость", - заявил Хаменеи. "Враги ислама, в том числе Израиль и Соединенные Штаты, стремятся сеять раздор между исламскими странами и призывают к единству перед лицом "общего врага", продолжил он.


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