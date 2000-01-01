Крым и Голаны: заявление Помпео возмутило сенатора РФ
Член Совета Федерации России, сенатор Франц Клинцевич раскритиковал Государственного секретаря США Майка Помпео за заявление о разнице между Крымом и Голанскими высотами.
Свое недовольство он выразил в социальной сети Facebook.
"Между Крымом и Голландским высотами действительно существует очевидная разница, и очень большая. Обосновывая признание суверенитета Израиля над Голландскими высотами, госсекретарь США утверждает, что мы признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте. На самом деле утверждение американского чиновника никакого отношения к Голландским высотам не имеет, то, что мы видим там сейчас, – результат силовой операции Израиля", – сказал он.
По словам Клинцевича, в случае замены в этом утверждении Голландских высот на Крым, "оно попало бы в самую точку".
"Именно существующая реальность, исторические корни Крыма и, конечно же, волеизъявление его народа на референдуме и стали основанием для воссоединения Крыма и России. Тем не менее США признают суверенитет Израиля над Голландскими высотами, а России над Крымом – нет. Такая очень избирательная политика", – возмутился сенатор.