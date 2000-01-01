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Перец рассказал, как ликвидировать террористов Газы | Фото:16.11 15:10   MIGnews.com

Перец рассказал, как ликвидировать террористов Газы

Глава "Авода" Амир Перец заявил, что Израиль должен создать и возглавить международную коалицию для ликвидации террористов Газы.

Об этом сообщает издание Walla.

По его словам, сектор Газа нужно демилитаризировать, создав коалицию, а жители этой территории смогут получить экономические преференции.

Перец также обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в провальной попытке сдержать организацию ХАМАС, которая является ответственной за любую террористическую деятельность в Газе.

"Если ХАМАС несет ответственность за сектор Газа, он несет ответственность за любую террористическую деятельность против Израиля, независимо от того, стреляет джихад или любая другая террористическая организация", – отметил он.


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