16.11 06:30 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
ЦАХАЛ разбомбил штаб-квартиру Исламского джихада в Хан Юнис
Боевые истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям Исламского джихада в Газе, атаковав завод по производству ракет и штаб Исламского джихада в Хан Юнис, а также офисы нескольких лидеров Исламского джихада.
Лидеров ХАМАСа вышвырнули с поминок Бахи аль-Аата
Члены высшего руководства ХАМАСа, Махмуд аз-Захар и Ахмед Бахер были изгнаны с применением насилия с поминок командира Исламского джихада Бахи аль-Бата.
В ООН решили дальнейшую судьбу БАПОР
Генеральная Ассамблея ООН одобрила продление мандата агентства по "палестинским беженцам" БАПОР. "За" проголосовали 170 стран, несмотря на протесты США и Израиля.
Официально: на границе с Газой отменили режим ЧС
Региональные советы населенных пунктов, граничащих с Газой, официально 15 ноября объявили об окончании чрезвычайной ситуации.
Стало известно, когда Нетаниягу предъявят обвинения
Представители партии "Ликуд" ожидают, что юридический советник Авихай Мандельблитт предъявит премьер-министру Биньямину Нетаниягу обвинения в коррупции уже 19 ноября.
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