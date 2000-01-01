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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:16.11 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

ЦАХАЛ разбомбил штаб-квартиру Исламского джихада в Хан Юнис Боевые истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям Исламского джихада в Газе, атаковав завод по производству ракет и штаб Исламского джихада в Хан Юнис, а также офисы нескольких лидеров Исламского джихада.

Лидеров ХАМАСа вышвырнули с поминок Бахи аль-Аата Члены высшего руководства ХАМАСа, Махмуд аз-Захар и Ахмед Бахер были изгнаны с применением насилия с поминок командира Исламского джихада Бахи аль-Бата.

В ООН решили дальнейшую судьбу БАПОР Генеральная Ассамблея ООН одобрила продление мандата агентства по "палестинским беженцам" БАПОР. "За" проголосовали 170 стран, несмотря на протесты США и Израиля.

Официально: на границе с Газой отменили режим ЧС Региональные советы населенных пунктов, граничащих с Газой, официально 15 ноября объявили об окончании чрезвычайной ситуации.

Стало известно, когда Нетаниягу предъявят обвинения Представители партии "Ликуд" ожидают, что юридический советник Авихай Мандельблитт предъявит премьер-министру Биньямину Нетаниягу обвинения в коррупции уже 19 ноября.


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