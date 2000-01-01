16.11 07:12 MIGnews.com

Помпео назвал отличия между Голанскими высотами и Крымом

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Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал, чем отличаются Голанские высоты от Крыма.Таким образом он ответил на вопрос во время выступления в университете Райса в Хьюстоне, почему США не признают аннексированный полуостров российской территорией, но признали высоты израильской землей.По словам Помпео, между двумя ситуациями имеется большое различие, освещенное в решении о признании Голанских высот."Мы просто признали реальность на местности и исторические особенности этого конкретного пространства. В мире есть масса спорных мест, и у каждого своя специфика. Мы рассматривали международные нормы и договоренности, а также противоречащие им реальные факты, и пришли к выводу о том, что США следует признать Голанские высоты", – отметил Помпео.Он добавил, что не хочет тратить на этот вопрос много времени, поскольку он запутанный, если вникать в суть."Международное законодательство противоречит реальным фактам, и поэтому мы решили признать Голаны", – констатировал он.