Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Помпео назвал отличия между Голанскими высотами и Крымом | Фото:16.11 07:12   MIGnews.com

Помпео назвал отличия между Голанскими высотами и Крымом

Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал, чем отличаются Голанские высоты от Крыма.

Таким образом он ответил на вопрос во время выступления в университете Райса в Хьюстоне, почему США не признают аннексированный полуостров российской территорией, но признали высоты израильской землей.

По словам Помпео, между двумя ситуациями имеется большое различие, освещенное в решении о признании Голанских высот.

"Мы просто признали реальность на местности и исторические особенности этого конкретного пространства. В мире есть масса спорных мест, и у каждого своя специфика. Мы рассматривали международные нормы и договоренности, а также противоречащие им реальные факты, и пришли к выводу о том, что США следует признать Голанские высоты", – отметил Помпео.

Он добавил, что не хочет тратить на этот вопрос много времени, поскольку он запутанный, если вникать в суть.

"Международное законодательство противоречит реальным фактам, и поэтому мы решили признать Голаны", – констатировал он.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:46
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:35
Эрнст не пустит Бузову на Евровидение
04:22
Крестницу Путина заподозрили в экстремизме
03:15
Сахар оказался вреден для кишечника, - ученые
02:00
Netflix продолжит серию «Полицейский из Беверли-Хиллз»
00:47
«Джокер» побил рекорд, собрав $1 миллиард в мировом прокате
23:38
Назвали дату встречи Зеленского и Путина
23:09
Представители 41 страны выступят на Евровидении-2020  
22:44
Территория «Бабьего Яра» в Киеве стала заповедником
22:22
Instagram в тестовом режиме скрывает лайки под постами
21:55
В Украине задержали одного из лидеров ИГ
21:49
Официально: на границе с Газой отменили режим ЧС
21:30
Захарова: статьи иноСМИ - галлюцинации сумасшедшего
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus