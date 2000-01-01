16.10 08:37 MIGnews.com

Рухани пригрозил США и помечтал о таинственных союзниках

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Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил США поражением в экономической войне с Исламской Республикой.Об этом он сказал 15 октября на саммит Регионального комитета Всемирной организации здравоохранения по восточному Средиземноморью в Тегеране, передает Аl-monitor.В частности, Рухани раскритиковал Вашингтон за выход из ядерной сделки "под давлением со стороны внутренних экстремистов, сионистского режима и Саудовской Аравии". Он в очередной раз обвинил Штаты в "преступлении против человечества" из-за введения санкций."Еще более позорным был акт о введении санкций в отношении продуктов питания и лекарств, предназначенных для иранцев. Это преступление против человечества», - заявил он.Рухани также преуменьшил влияние экономического давления США, похваставшись "95% самодостаточностью" в удовлетворении внутреннего спроса на фармацевтические препараты. По его словам, "Иран победит в экономической войне", так как "союзники" предложили стране помощь, проигнорировал давление Соединенных Штатов. При этом, о каких именно странах идет речь, Рухани решил умолчать.