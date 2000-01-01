16.10 08:59 MIGnews.com

Эрдоган - Путину:операция Анкары важна для целостности Сирии

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Ряд СМИ пишет, что Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным рассказал о целях операции "Источник мира", пояснив, что она внесет серьезный вклад в защиту территориальной целостности Сирийской Республики."Президент Турции пояснил российскому коллеге, что военная операция "Источник мира" наряду с вкладом в борьбу с терроризмом также поможет защитить территориальную целостность Сирии и внесет вклад в процесс политического урегулирования", - уточняется в заявлении.