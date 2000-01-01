Аббас и сам собрался на выборы в 2020 году

Председатель Палестинской автономии, 84-летний Махмуд Аббас будет участвовать на выборах, проведение которых несколько дней назад обсуждал с ХАМАСом.
Об этом рассказал член Центрального комитета ФАТХа, "министр по гражданским делам" Палестинской автономии Хусейн аль-Шейх, передает "Аруц Шева".
По его словам, Аббас станет единственным кандидатом движения ФАТХ на "президентских" выборах.
Что примечательно, парламент ПА не собирался с 2007 года после захвата ХАМАСом контроля над Газой. ФАТХ и ХАМАС позже подписали соглашение о примирении, в соответствии с которым ПА должен был восстановить полный контроль над Газой, но сделка так и не была реализована.
Срок полномочий Аббаса в качестве председателя ПА должен был истечь еще в 2009 году, но он остался в должности по причине отсутствия выборов. В своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН в четверг Аббас подтвердил свое обещание провести парламентские выборы.
В конце сентября лидер ХАМАСа Исмаил Хания объявил, что одобрил выборы, а его организация примет в них участие в 2020 года.