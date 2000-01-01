Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Аббас и сам собрался на выборы в 2020 году | Фото:16.10 08:14   MIGnews.com

Аббас и сам собрался на выборы в 2020 году

Председатель Палестинской автономии, 84-летний Махмуд Аббас будет участвовать на выборах, проведение которых несколько дней назад обсуждал с ХАМАСом.

Об этом рассказал член Центрального комитета ФАТХа, "министр по гражданским делам" Палестинской автономии Хусейн аль-Шейх, передает "Аруц Шева".

По его словам, Аббас станет единственным кандидатом движения ФАТХ на "президентских" выборах.

Что примечательно, парламент ПА не собирался с 2007 года после захвата ХАМАСом контроля над Газой. ФАТХ и ХАМАС позже подписали соглашение о примирении, в соответствии с которым ПА должен был восстановить полный контроль над Газой, но сделка так и не была реализована.

Срок полномочий Аббаса в качестве председателя ПА должен был истечь еще в 2009 году, но он остался в должности по причине отсутствия выборов. В своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН в четверг Аббас подтвердил свое обещание провести парламентские выборы.

В конце сентября лидер ХАМАСа Исмаил Хания объявил, что одобрил выборы, а его организация примет в них участие в 2020 года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:37
Рухани пригрозил США и помечтал о таинственных союзниках
07:57
Эрдоган ответил на санкции США
07:33
Изнасилование на Кипре: о чем говорила британка в суде
07:10
В США за 32 секунды похитили офорт работы Сальвадора Дали
06:18
СМИ: Веном в сиквеле столкнется сразу с двумя злодеями
05:05
В Индии на кладбище нашли закопанного живьем ребенка
03:59
В Киеве напали на известную актрису и телеведущую
02:58
Турецкие футболисты отдали честь солдатам, воюющим в Сирии
01:50
Велосипед в кармане - ИИ создал новый сверхпрочный материал
00:43
Ирландец разыграл родственников на собственных похоронах
23:39
Камера засняла вора творения Сальвадора Дали
22:35
Вердикт суда ФРГ: изъятие продуктов из мусора - кража
21:59
США ввели санкции против Турции
21:30
Холестерин почти не способен провоцировать атеросклероз
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus