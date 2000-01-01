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Эрдоган ответил на санкции США | Фото:16.10 07:57   MIGnews.com

Эрдоган ответил на санкции США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его не беспокоят санкции США, введенные из-за операции "Источник мира" на севере Сирии.

Об этом он сказал журналистам вечером, 15 октября, возвращаясь после визита в Азербайджан, передает NTV.

"Пока не будут выполнены все поставленные цели, операция будет продолжаться. Наши цели ясны, по поводу санкций у нас беспокойства нет. Наша цель – удалить террористов на 32 километра от границы", – подчеркнул Эрдоган.

По словам турецкого лидера, для координации Анкара ведет переговоры с США и Россией, а YPG (силы самообороны курдов) быстро теряют свои позиции.

"Трамп мне сказал, чтобы мы объявили о перемирии, но мы ни в коем случае не собираемся этого делать. Я ответил, что мы также ни в коем случае не сядем за стол переговоров с террористической организацией. Я сказал Трампу, чтобы он присылал к нам свою делегацию, чтобы мы все обсудили", – добавил президент Турции.


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