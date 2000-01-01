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Беннет и Шакед: уничтожим правительство левого меньшинства | Фото:16.10 22:12   MIGnews.com

Беннет и Шакед: уничтожим правительство левого меньшинства

Лидеры партии "Ха-Ямин ха-Хадаш" Нафтали Беннет и Айелет Шакед пообещали, что ни в коем случае не вступят в правительство под руководством Бенни Ганца при поддержке "Объединенный Арабский Список".

Об этом стало известно 16 октября, передает "Аруц Шева".

"Если правительство меньшинства будет приведено к присяге при поддержке Объединенного Списка или какой-либо его части, мы не будем присоединяйтесь к этому правительству, мы будем голосовать против него каждый раз и будем действовать всеми возможными способами, чтобы его свергнуть", – говорится в заявлении Беннета и Шакед.

Они уточнили, что присоединятся исключительно к тому правительству, которое будет возглавлять Биньямин Нетаниягу. Чиновники партии "Ликуд" приветствовали обещание.

"Это обещание создает ситуацию, в которой, если Ганц создаст правительство левого меньшинства при поддержке арабских партий, оно не сможет расти и скоро упадет. Согласно плану президента, единственное возможное правительство было и остается широким правительством национального единства. Премьер-министр призывает лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца достичь немедленного соглашения о формировании этого правительства", – заявили в партии "Ликуд".


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