Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Помпео прилетит в Израиль: какова цель визита | Фото: AFP16.10 20:55   MIGnews.com

Помпео прилетит в Израиль: какова цель визита

Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Израиль 17 октября, чтобы обсудить кризис из-за военной операции Турции в Сирии.

Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на официальные лица.

Ожидается, что Помпео прилетит в Израиль сразу после переговоров, которые состоятся в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На соответствующую встречу госсекретарь отправился с вице-президентом Майком Пенсом.

По предварительным данным, Помпео встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и проинформирует его о переговорах с турецким лидером. Состоится ли встреча с Эрдоганом, до сих неизвестно, так как президент Турции объявлял, что не собирается принимать представителей США.

Что примечательно, Нетаниягу еще не комментировал тот факт, что Дональд Трамп дал указ на вывод американских войск из Сирии – действие, которое стало причиной ярой критики со стороны Европы и американских демократов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:00
Мать Иссахар встретилась с министром: ушла расстроенной
19:32
Эрдоган о наступлении: мы никому больше не доверяем
18:58
ЧП с молнией на пляже: ребенок умер в больнице
18:30
Ситуация в Сирии: силы Асада взяли новый город
17:51
Найдена неизвестная ранее причина развития шизофрении
16:50
Филиппины встряхнуло мощное землетрясение
16:17
Отказ Заворотнюк: рассекречены скандальные факты о вакцине
15:59
Уровень антисемитизма в Англии пугающе растет
15:08
ЕС просят усилить охрану дипмиссий Турции
14:39
С арендой анклава Цофар Иорданией возникли противоречия
14:17
Отравление тунцом в Тель-Авиве: было тяжело дышать
13:55
Коэн: третьих выборов не будет
13:36
Алмазная промышленность Израиля находится под угрозой
13:17
Иран проявляет активность в Иудее и Самарии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus