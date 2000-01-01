16.10 20:55 MIGnews.com

Помпео прилетит в Израиль: какова цель визита

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Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Израиль 17 октября, чтобы обсудить кризис из-за военной операции Турции в Сирии.Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на официальные лица.Ожидается, что Помпео прилетит в Израиль сразу после переговоров, которые состоятся в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На соответствующую встречу госсекретарь отправился с вице-президентом Майком Пенсом.По предварительным данным, Помпео встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и проинформирует его о переговорах с турецким лидером. Состоится ли встреча с Эрдоганом, до сих неизвестно, так как президент Турции объявлял, что не собирается принимать представителей США.Что примечательно, Нетаниягу еще не комментировал тот факт, что Дональд Трамп дал указ на вывод американских войск из Сирии – действие, которое стало причиной ярой критики со стороны Европы и американских демократов.