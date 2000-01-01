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Мать Иссахар встретилась с министром: ушла расстроенной | Фото:16.10 20:00   MIGnews.com

Мать Иссахар встретилась с министром: ушла расстроенной

Мать арестованной израильтянки Наамы Иссахар встретился с министром юстиции Амиром Оханой.

По данным 13-го канала, это случилось вечером, 16 октября.

В ходе беседы министр дал понять женщине, что он ничего не может сделать в ситуации с обменом российского хакера Алексей Буркова на Иссахар.

По данным телеканала, женщина ушла расстроенной со встречи. Есть вероятность, что хакера экстрадируют в США, а Россия таким образом, не освободит израильтянку.

Напомним, что Иссахар приговорили в России к 7,5 годам лишения свободы якобы за контрабанду наркотиков. Ее арестовали полгода назад с 10 граммами марихуаны во время пересадки в Москве.

Приговор вынесли несмотря на личную просьбу о снисхождении со стороны израильского премьера президенту РФ Владимиру Путину.


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