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Эрдоган о наступлении: мы никому больше не доверяем | Фото:16.10 19:32   MIGnews.com

Эрдоган о наступлении: мы никому больше не доверяем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не собирается защищать весь мир от террористической организации "Исламское государство", а также не собирается больше доверять кому-либо.

Об этом он сказал в среду, 16 октября, на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, передает Anadolu.

По словам Эрдогана, в ходе военной операции в Сирии было "очищено" 1200 кв. км территории.

"Сегодня эти же страны позиционируют себя в качестве самых ярых противников ИГ. Турции хорошо известно о роли каждой страны в регионе. Ни один зарубежный политик не выразил соболезнования Анкаре в связи с гибелью 20 жителей приграничных населенных пунктов в результате ракетно-минометных обстрелов из Сирии, не пожелал скорейшего выздоровления 170 раненым. Мы это учтем и не будем больше им доверять. Такие партнеры за рубежом ненадежны", – добавил президент Турции.

Он подчеркнул, что в истории Турции "не было ни одного поражения", а также заявил, что его страна борется с террористами, как подобает государству, чей лозунг – "Свобода или смерть".

«Каждый, кто обвиняет Турцию в убийстве мирных жителей, должен быть слеп, глух, нем и не иметь совести. Нуждающиеся в примерах массовых убийств мирных жителей могут обратиться к событиям в Афганистане, Аракане, Нагорном Карабахе и Косово. Тем, кто хочет обвинить Турцию в массовых убийствах в Сирии, предлагаю взглянуть на свое прошлое", – отметил он.


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